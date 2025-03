La verità che conta in quest'aula, e lei a quest'aula ha mentito, ed è per questo che secondo noi deve dimettersi. Noi capiamo Ministro che lei, abbia dovuto abbassare la testa di fronte alle folli ricostruzioni suggerite e inventate a Palazzo Chigi. Del resto, se c'è una Presidente del Consiglio che non ha il coraggio di venire in aula a difendere le proprie scelte, non deve essere semplice fare il guardasigilli. Però Ministro da lei ci aspettavamo qualcosa di più, un sussulto di dignità. .