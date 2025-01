Centri Albania, Palazzo Chigi: Lavoriamo per risolvere anche questo problema

Dal palco di Atreju Giorgia Meloni aveva tuonato che a costo di restare sveglia la notte, i centri in Albania avrebbero funzionato. La nuova inversione a U dei 43 migranti rispediti in Italia dalla Corte d'Appello di Roma, per ora rende vano l'impegno preso dalla Premier e riapre il fronte albanese con la magistratura proprio quando ormai lo scontro è a tutto campo. Da fonti del governo trapela "il grande stupore perché a nostro avviso non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea". Stesso giudizio del ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti. "Sconcerta la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma di sospendere il trattenimento dei migranti trasferiti in Albania, vanificando l'iniziativa del governo Meloni, volta a garantire una gestione più efficace dei flussi migratori". Per il Centrodestra è quasi una conferma per l'accusa lanciata dalla Premier sull'ambizione di alcune toghe di voler governare senza passare dalle urne. La Presidente del Consiglio fa sapere che malgrado gli ultimi scossoni giudiziari un sondaggio premia il consenso di Fratelli d'Italia: "Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, il sostegno degli italiani rimane solido". Per il Vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, "è l'ennesima invasione di campo dei giudici". Le opposizioni interpretano il ritorno in Italia dei migranti come la certificazione della sonora bocciatura del modello Albania. "Giorgia Meloni si rassegni. I centri in Albania non funzionano e non funzioneranno. Sono un clamoroso fallimento" incalza la leader del PD Elly Schlein "aumentano a dismisura le risorse pubbliche sprecate a causa dell'ostinata volontà del governo di non rispettare le sentenze europee". Per il Movimento Cinque Stelle prosegue "il gioco dell'oca a spese dei contribuenti. Errare è umano, perseverare è una prerogativa del governo Meloni". Per Riccardo Magi di +Europa la decisione dei giudici romani ha scritto l'epitaffio sulle scelte del governo. "È la conferma che i centri di detenzione in Albania operano nella totale illegalità, è la pietra tombale sulle politiche migratorie messe in atto finora da Giorgia Meloni". .