Conte: Ecco le regole per i giorni "arancioni"

L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza, li indico: il 28, 29 e 30 dicembre, e il 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però, qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento, che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli, sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5mila abitanti, per un raggio di 30 km. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia, per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia e delle città più grandi.