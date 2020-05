Conte: per artisti che ci fanno divertire indennità 600 euro

La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire e ci fanno tanto appassionare. Per gli iscritti al fondo Pensione Lavoratori dello spettacolo, che abbiano versato almeno 7 giorni di contributi nel 2019, arriverà l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio. E creiamo anche un fondo Cultura con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, fruizione e valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale.