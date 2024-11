Cop29, Meloni: no ideologie. Papa: basta indifferenza

I grandi paesi e piccoli, tutti sullo stesso palco, tutti sullo stesso piano. È questo il senso delle giornate dei leader alle conferenze sul clima delle Nazioni Unite. Nelle ultime ore è stato anche il momento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, unica leader presente del G7 oltre a Keir Starmer per il Regno Unito. Nel suo discorso la premier ha ribadito le posizioni del governo, cioè il no a presunte ideologie in favore di un approccio pragmatico alla transizione, all'insegna della neutralità tecnologica. Vuol dire non affidarsi soltanto alle energie rinnovabili, ma a tutte le tecnologie disponibili, tra cui il gas, cioè un combustibile fossile e a quelle che lo saranno in futuro come la fusione nucleare. "Abbiamo bisogno di un equilibrio e di un processo di transizione. Dobbiamo usare tutte le tecnologie a nostra disposizione". Un discorso che non piace al mondo delle associazioni. La nostra impressione, dice il WWF, è che oggi venga ostacolato, proprio per ragioni ideologiche, oltre che per interessi economici, proprio il pragmatismo di chi negli ultimi decenni ha faticosamente costruito la strada verso la transizione energetica. Sul palco arriva anche il messaggio di Papa Francesco pronunciato dal Segretario di Stato Vaticano Parolin. I dati scientifici a nostra disposizione, dice, non consentono ulteriori ritardi e rendono chiaro che la preservazione del Creato è una delle questioni più urgenti del nostro tempo. Intanto insieme ai capi di stato e di governo, va via anche la delegazione argentina, una mossa voluta dal Presidente Milei, allineato alle posizioni di Donald Trump. Il lavoro dei negoziatori di tutto il mondo non si ferma, però, l'attenzione è tutta sul loro impegno a trovare un'intesa su quanti soldi servono per affrontare la crisi climatica.