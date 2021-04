Io credo che il coprifuoco sia una misura inutilmente punitiva, che sia una misura che non produce niente in tema di contrasto alla pandemia, che anzi è sulla carta controproducente perché, lei capisce bene, che più si contrae l'orario in cui le persone possono fare delle cose e più saranno diciamo, essendo contratto l'orario, le persone tenderanno a ammassarsi. Cioè se io, diciamo, posso andare al teatro, al ristorante, tolto l'orario di lavoro, entro le 10, è più facile che le persone staranno tutte insieme nello stesso posto.