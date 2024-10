Corteo pace, Landini: guerra non può regolare rapporti tra Stati

Bisogna che il Governo italiano e tutti i Governi diano voce a chi oggi dice "cessate il fuoco", e che fermi quelli che oggi stanno massacrando persone. Penso in particolare a quello che sta facendo il Governo Netanyahu, che sta addirittura dicendo che l'ONU è inutile, che addirittura è contro, addirittura attacca anche le basi dell'ONU. Quindi, da un certo punto di vista, il mondo, gli Stati, le Nazioni non possono guardare, non ci possono essere soluzioni dell'ONU votate e poi non applicate, perché questo in realtà indebolisce la credibilità della democrazia stessa. Il nostro Governo si è astenuto sulla risoluzione dell'ONU.