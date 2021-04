Ci sono tante cose da fare insieme per le nostre imprese, perché in questa fase di programmazione delle aperture, che avviene ovviamente con la forza di impatto della vaccinazione, noi dobbiamo guardare alla realtà del nostro Paese e, dato che siamo in un Governo di unità, dimostriamo unità nel trovare soluzioni per quelle che sono le fasce economiche più colpite dagli effetti economici della pandemia.