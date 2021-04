Firmerò delle ordinanze, dai numeri e dati che vedo, penso che una parte significativa di queste ordinanze porterà territori importanti del nostro Paese dal rosso all'arancione. Questo significa che le settimane di aria rossa che in tante Regioni d'Italia ci sono state, hanno prodotto una prima piegatura della curva e ci mettono nelle condizioni di avere misure che sono meno restrittive ma in un contesto che, ancora, è un contesto complicato e in cui ancora, diciamo, il tasso di diffusione del virus è un tasso molto, molto, significativo.