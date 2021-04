Non ha più senso scientifico, medico, sanitario, culturale, morale, sociale tenere chiusi in casa 60 milioni di Italiani dopo le 10 di sera. Io penso che gli italiani abbiano dimostrato buonsenso, rispetto, generosità, solidarietà per più di un anno. Adesso che, grazie a Dio, aumentano i vaccini, aumentano i guariti diminuiscono i morti, diminuiscono i contagi, dare fiducia agli italiani, restituire il lavoro e libertà agli italiani penso che sia doveroso, quindi non è un capriccio della Lega.