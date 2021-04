Rivedere, se i dati migliorano già da maggio e non a giugno a luglio come qualcuno vedeva, riaperture e coprifuoco è una conquista e una vittoria, non della Lega, ma di milioni di italiani di buon senso. Io conto che chi esce usi la testa, usi prudenza, però il diritto al lavoro insieme al diritto alla salute son fondamentali quindi, un risultato positivo quello di oggi.