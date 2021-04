Sarebbe molto facile per me in quest'aula, oggi, sottolineare che non si può contemporaneamente criticarmi perché avrei sottovalutato la gravità della situazione e al tempo stesso contestarmi per aver seguito sempre la linea della massima prudenza. E che è contraddittorio lamentare l'assenza di un'efficace strategia di contenimento del virus e nel contempo chiedere ripetutamente di cancellare le misure più severe adottate dal Governo proprio per contenere il virus.