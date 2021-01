Crisi, Renzi: disposti a appoggiare governo politico

Un punto fondamentale di oggi, per come l'abbiamo rappresentato al signor Presidente della Repubblica, lo ribadisco, è pronti ad appoggiare un Governo istituzionale, pronti ad appoggiare un Governo politico, con quest'ultima preferenza per noi decisamente superiore, questa proposta politica necessita di un passaggio ulteriore di natura politica che è quella che chiede se vogliono stare con noi o no. La Costituzione prevede che quando c'è una frattura politica non si va alla ricerca di singoli parlamentari, si va dal Presidente della Repubblica, alla cui saggezza si rimette una complicata risoluzione della crisi. Questo l'ho espresso anche al signor Presidente del Consiglio dimissionario, quando l'ho sentito nel pomeriggio.