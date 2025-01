Mattarella ai bambini di Palermo: i sogni cambiano, crescendo si sceglie

Guarda, entrare in contatto con le persone. Vederle, incontrarle. Non soltanto quelle delle situazioni, del Parlamento, del governo, delle Regioni ma le persone della società. Nelle scuole, per esempio. Nel corso del tempo con l'età. Da piccolo mi sarebbe piaciuto fare il medico poi ho cambiato opinione, ho cambiato idea. In realtà quando si è a scuola, lo vedrete più avanti, crescendo e andando avanti negli studi, si studia un po' tutto. Poi c'è un momento in cui bisogna scegliere cosa fare. E significa abbandonare alcune cose che piacciono, sceglierne una. Quella che piace di più.