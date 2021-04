Non è una volontà presa senza valutare i dati quella di tenere le persone obbligate al coprifuoco, dipende proprio da un'analisi dei dati. Qualora miglioreranno saremo ben contenti di rimettere in discussione gli spazi di manovra e quindi le aperture che tentiamo di fare ogni volta passo passo, però lo ricordiamo, sempre valutando i dati perché sono quelli che ci guidano nelle scelte per la tutela della salute di tutti.