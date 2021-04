Il piano che abbiamo ottenuto in Europa a luglio, come Italia, sono oltre 200 miliardi di euro, dobbiamo spenderli al meglio. Ci sono risorse cospicue, oltre 100 miliardi per il meridione, ma ci sono risorse importanti, trasversali, per tutti i settori produttivi in questo Paese. Se vogliamo recuperare i posti di lavoro che abbiamo perso e vogliamo rafforzare anche la capacità delle nostre imprese di andare all'estero, questo è il momento giusto.