Energia green, Meloni: orgogliosa accordo con Albania e EAU

Sono veramente molto molto lieta, come ho già detto, di annunciare la firma della triplice partnership strategica per lanciare un progetto ambizioso tra le due sponde dell'Adriatico. Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il Primo Ministro Edi Rama, che sono buoni amici miei e dell'Italia, oggi andremo a firmare un impegno molto importante per implementare una nuova interconnessione energetica per produrre energia verde in Albania ed esportare parte di questa energia in Italia grazie a cavi sotto il mare Adriatico.