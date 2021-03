È utile riunire il centrosinistra, cioè fare un'unica formazione? Quello lo discutiamo assieme. Appunto per le cose che dicevo prima. Non possiamo prevedere il risultato, ma sicuramente la cosa che non può essere, in cui ognuno si vede i suoi problemi da soli, come se gli altri non appartenessero allo stesso campo. Noi siamo tutti nello stesso campo.