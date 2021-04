Eutanasia, Cappato: 15 anni che aspettiamo legge Parlamento

Oltre 15 anni che aspettiamo che il Parlamento Italiano intervenga su questa materia, dalla vicenda di Piergiorgio Welby. Presidente della Repubblica Napolitano, allora, molto chiaramente, disse che l'unico atteggiamento non giustificabile, era il silenzio di fronte a questi temi. Dopo 15 anni, otto anni dalla legge di Iniziativa Popolare, depositata con 140 mila firme, due richiami della Corte Costituzionale, due processi di cui uno ancora in corso contro Mina Welby e me, con un reato fino a 12 anni di carcere, questo Parlamento ancora non è riuscito nemmeno a calendarizzare la discussione, cosa resta da fare? Resta da dare la parola ai cittadini molto semplicemente, molto serenamente. Eutanasia clandestina? O eutanasia legale? Questa è la scelta sulla quale noi riteniamo il paese possa essere pronto a decidere. Qui a depositare i referendum con noi, oltre a una prima aggregazione e molto eterogenea di forze politiche e sociali, ci sono anche le persone che hanno vissuto questo problema sulla propria pelle.