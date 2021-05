Fedez, bufera su censura: partiti chiedono riforma Rai

Nata come la classica polemica post concerto del Primo maggio, il monologo di Fedez a difesa del disegno di legge Zan contro l'omofobia e la transfobia finisce per diventare una questione soprattutto politica e di informazione. Le parole scandite dal palco con tanto di citazioni di dichiarazioni di esponenti leghisti, non piacciono al centrodestra, che osteggia il disegno di legge appena incardinato al Senato dopo un lungo stallo, ma fa soprattutto rumore l'accusa che muove il cantante alla Rai, che gli avrebbe chiesto di modificare il suo discorso omettendo nomi e cognomi. Pressioni e censure smentite da viale Mazzini. Nessuna censura e nessun "sistema" sostiene l'AD Salini, resta lo scontro politico, dopo un botta e risposta proprio con il rapper, Salvini prima prova a chiudere, invita Fedez per un caffè, ma ripete che già oggi chi discrimina è punito. Poi derubrica la questione a una polemica tutta interna alla sinistra. Artista e censori compresi, ma affonda, aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. Centrosinistra e Movimento si schierano a difesa del cantante ma soprattutto chiedono chiarezza, il PD si aspetta dalla Rai, parole di scuse e di chiarimento, e ringrazia Fedez perché "Occuparsi di pandemia non vuol dire che non si possono fare battaglie per i diritti come ius soli e Ddl Zan", le parole di Enrico Letta. Mentre il ministro Orlando mette esplicito sul tavolo, "L'opportunità di pensare a una nuova governance per mettere più distanza tra la politica e la Rai". E sulla necessità di riformare la Rai, insiste anche il Movimento 5 Stelle: "Tutti i partiti, chiede Conte, concorrano per riformare e salvare il servizio pubblico". Dentro la maggioranza sul Ddl restano profonde distanze, non solo la Lega ma anche Forza Italia è contraria al testo e con il capogruppo Occhiuto, sostiene che Fedez non abbia subìto alcuna censura, anzi, "Ha avuto modo di dire la sua durante un intervento pubblico trasmesso dalla tivù di Stato".