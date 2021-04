Fontana: insostenibile scuola al 100% e trasporti al 50%

Noi abbiamo evidenziato come sia abbastanza un'equazione insostenibile, il pretendere che i mezzi di trasporto abbiano un riempimento al 50%, dovendo trasportare invece gli studenti che dovrebbero rientrare a scuola al 100%. È chiaro che ci sono una serie di ipotesi, di soluzioni una, la più semplice, sarebbe quella di dilazionare l'inizio di ingresso degli studenti nelle scuole. Non tutti alla stessa ora, ma in orari differenziati. Comunque credo dare molta autonomia alle scuole che possano fare delle scelte, che siano compatibili con queste due esigenze e che variino da territorio a territorio sulla base delle esigenze.