È ovvio che ci troviamo di fronte una situazione in cui cittadini, imprenditori, siamo stanchi, sono tutti stanchi, quindi bisogna avere questa consapevolezza e proprio per questo, ci vorrebbe un surplus di responsabilità. E quindi da questo punto di vista, ad esempio, la strategia della Lega di continuare a personalizzare, quando invece, in Consiglio dei Ministri, le decisioni sono assunte in maniera corale, la ritengo sbagliata.