Del Recovery Plan, abbiamo recuperato qualche stralcio al mercato nero della politica e della comunicazione, perché il Governo non ha ritenuto di trasmetterlo per tempo al Parlamento, a pochi giorni dalla scadenza, per la presentazione in Europa. Altro che dibattito, altro che approfondimento, altro che partecipazione, il Governo dei migliori fa davvero una pessima figura, altro che cambio di passo.