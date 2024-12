Futuro M5S, in corso voto iscritti su modifiche statuto

L'unica incognita è il quorum, se a partecipare non sarà almeno la metà degli iscritti la consultazione sarebbe invalidata e Beppe Grillo automaticamente resterà Garante. C'è tempo fino alle 22.00 di domenica 8 dicembre per esprimersi sulle modifiche allo Statuto già avallate dall'Assemblea. Il futuro è comunque nebuloso se Giuseppe Conte si dice fiducioso e invita a votare, il fondatore del Movimento tenta invece di sabotare quel voto che lui stesso ha voluto. Ma intanto il Presidente pentastellato è preso anche dalla questione alleanze: "Noi siamo progressisti non siamo di Sinistra", afferma, "Se si andasse ad elezioni domani correremmo da soli se il PD non cambia rotta su alcuni temi". "Questa forte vocazione popolare da vicini ai bisogni alle urgenze i cittadini ci caratterizzerà ancora di più, saremo ancora più radicali del passato. Questo significa che non ci piegheremo rispetto allo strapotere di industrie, delle banche, non ci piegheremo alle industrie delle armi contrasteremo assolutamente il disegno di distruzione dell' Automotive e in questo siamo disponibili a fare il dialogo con chiunque. Quindi con chiunque del campo progressista ovviamente che possa condividere questa gia mia ispirazione". Dal PD risponde il Presidente Stefano Bonaccini, rilevando come Conte in Europa stia con l'estrema Sinistra, circostanza sottolineata anche dal Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Maretta nel Centro Sinistra sul caso Stellantis che vede l'attacco di Carlo Calenda ed Elly Schlein: "Sulla crisi dì qualcosa di Sinistra", ha detto il leader di Azione puntando il dito contro la Segretaria DEM che però in segno di solidarietà sarà in visita allo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Dal fronte governativo il vicepremier Matteo Salvini grida al disastro: "Rischiamo il disastro, rischiamo lo scontro sociale, e qua non so se qualcuno ha capito che fra pochi mesi rischiamo di avere le banlieu per le strade europee perché ci sono 14 milioni di posti di lavoro a rischio e che i francesi che da ieri non hanno più un Governo, facciamo finta di niente e tirino dritto verso il burrone è qualcosa di imbarazzante e di incredibile".