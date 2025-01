Giornata Memoria, Meloni: abominio con complicità fascista

L'intero mondo politico italiano, ricorda nella Giornata della Memoria lo sterminio nazista l'olocausto degli ebrei. E lo fa in primis il presidente del Consiglio, con toni che richiamano anche il problema tornato attuale dell'antisemitismo, ma con parole che partono dalla condanna netta anche dell'operato fascista. Un piano, quello condotto dal regime hitleriano, che in Italia trovò la complicità di quello fascista attraverso l'infamia delle leggi razziali e coinvol svolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni. Sono le parole testuali di Giorgia Meloni, a cui seguono molte altre frasi di condanna di tono simile da parte di altri esponenti di fratelli D'italia. Ma la premier annuncia anche una strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo e il vice premier Tajani dice Bisogna insegnare a scuola a non odiare un'altra persona perché ebrea. Sul tema del negazionismo interviene la leader del PD Schlein se cui onorare la memoria significa anche proteggere la verità e metterla al riparo del negazionismo. Tema rilanciato anche dal presidente dei cinque Stelle Conte che insiste sull'evitare ogni forma di odio e razzismo. Il clima di univocità viene scosso dalla proiezione per mano di anonimi sulla piramide cessi e sul palazzo della Fao a Roma, di scritte che dicono se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler i ipocrisia e antisemitismo, le vostre bandiere e gli oggetti di questa sorta di attacco sono le ONG, Amnesty Emergency, Medici senza Frontiere, la Croce rossa e l'anpi l'associazione, partigiani che reagisce con durezza. Il sonno della ragione, oltre che mostri, genera anche imbecilli, è il commento, mentre dalla Croce rossa si dicono basiti, visto l'impegno sottolineano per tutelare la vita di ogni individuo senza distinzione Iana Gagliardi e Sky tg ventiquattro. .