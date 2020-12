Gli auguri di Mattarella alle forze armate

Gli Italiani apprezzano l'impegno gravoso delle forze armate nell'ambito dello sforzo comune per affrontare l'emergenza sanitaria sul territorio nazionale. La difesa, attraverso il comando operativo di vertice interforze, ha messo, come abbiamo visto poc'anzi, a disposizione del nostro Paese, le risorse della sanità militare, strutture per laquarantena, ospedali da campo, impianti e produzione, mezzi logistici, velivoli per il trasporto dell'evacuazione medica in alto biocontenimento. Un ruolo prezioso e determinante, lo abbiamo visto poc'anzi anche questo, sarà ricoperto dalle articolazioni della difesa anche nelle attività fondamentali connesse alla gestione della campagna vaccinale, in concorso con il servizio sanitario nazionale.