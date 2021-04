Si debba condannare senza se e senza ma, in modo forte, ogni forma di stereotipo che scredita le donne, qualsiasi donna che, per esempio, attribuisce non credibilità ad una donna se denuncia dopo 2, 3, 5, 8 giorni, un mese, un anno. Ecco io credo che il dolore lacerante delle donne vittime di violenza debba assumere oggi, nella voce delle istituzioni, invece, una dirompente presenza nel dibattito pubblico.