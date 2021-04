Letta: Lega sarà nostro avversario, ma ora lavoriamo insieme per ripartenza Paese

Con la Lega andremo alle elezioni su fronti contrapposti ma, in questo momento, sosteniamo il Governo Draghi, tifiamo per il successo del Governo Draghi e quindi lavoriamo insieme, per il successo del Governo Draghi, per far uscire l'Italia dalla pandemia, per far sì che le vaccinazioni avvengano e ci sia il successo della ripresa economica che tutti auspichiamo, per questo tra i tanti temi di cui abbiamo parlato, abbiamo convenuto anche sulla necessità, dopo aver ascoltato le parti sociali, che il Governo faccia un importante Decreto Imprese.