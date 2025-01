Mattarella: anno straordinario, complimenti a Sinner

Sono due successi straordinari qui raffigurati in maniera da arricchire, questi sono delle degli specchi, in maniera particolarmente significativa. Ma non sono i soli successi. Le Olimpiadi sono state un grande appuntamento per noi. La medaglia d'oro nel doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini è stato un gran successo così come la medaglia di bronzo di Lorenzo Musetti. È stato un altro capitolo di grandi risultati. Naturalmente l'hanno riiniziato bene questo nuovo anno, con la vittoria di Sinner negli Australian, nei campionati australiani, per il secondo anno consecutivo. Gli esprimiamo i complimenti. .