La prima riflessione che, pur in presenza di una drammatica pandemia improvvisa nel suo insorgere, veloce nella sua diffusione realmente in tutto il mondo, è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi ma continuare nella propria attività svolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi ed è una conferma questa piattaforma Dante Global che consente di affiancare alla rete tradizionale, la rete digitale.