L'Unione Europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi. Il Next Generation EU e il Recovery Fund offrono grandi opportunità che non possiamo disperdere così come non possiamo accettare che dei flussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino.