Meloni da Gedda: su Santanchè nessun braccio di ferro

Non vuole che le questioni nazionali oscurino l'importanza della missione in Arabia Saudita. E così Giorgia Meloni non appena atterrata dal molo del Porto islamico di Gedda affronta la vicenda Santanchè. Il caso non è chiuso, la premier dice di non avere ancora tutti gli elementi chiari. A breve, si vedranno ma il punto è solo uno: valutare che questa situazione non intacchi il buon lavoro che il ministro deve garantire. "C'è sicuramente una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Io non credo che un semplice rinvio a giudizio sia, per il suo stesso motivo di dimissione, penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente. Dopodiché la valutazione che semmai va fatta è quanto tutto questo possa impattare nel suo lavoro da ministro". Sulla scarcerazione del Comandante libico e la richiesta di chiarimenti della corte penale internazionale replica che anche l'Italia si attende spiegazione dal tribunale dell'Aja, per le parole verso il nostro paese ma anche per le modalità della richiesta di arresto. "Elmasry è stato liberato su disposizione della Corte d'Appello di Roma, non su disposizione del Governo. Dopodiché, quello che il Governo sceglie di fare, invece, di fronte ad un soggetto pericoloso per la nostra sicurezza, è espellerlo immediatamente dal territorio nazionale. Sul tema dell'aereo segnalo, non è un'innovazione. In tutti i casi, in moltissimi casi, i detenuti da rimpatriare, i soggetti pericolosi non si usano voli di linea, anche per la sicurezza di chi viaggia sui voli di linea". Sulle proteste di magistrati esprime rammarico ma rivendica il diritto costituzionale del governo a cambiare il sistema. Considera l'offerta di Montepaschi per Mediobanca un'operazione di mercato convinta però che un eventuale terzo Polo potrebbe avere un ruolo importante per la messa in sicurezza dei risparmi degli italiani. A bordo della Vespucci saluta gli uomini della nostra Marina prima di volare ad Aluna dove incontrerà il primo ministro Saudita Bin Salman. Sul tavolo ingenti accordi economici più importanti per la Premier di qualsiasi caso Santanchè.