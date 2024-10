Meloni: "Mi auguro unità famiglie politiche italiane in Ue"

Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee, affinché questo risultato così importante per la nostra Nazione, possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal primo dicembre. Non mancheranno le occasioni per dividerci, nel corso di questa legislatura europea, su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse, ma di fronte all'affermazione dell'interesse nazionale, credo che abbiamo il dovere di essere uniti.