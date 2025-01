Meloni: Musk? Non è pericolo per democrazia come Soros

"Elon Musk è una persona molto nota e molto facoltosa, che esprime le sue posizioni e quando di fronte a questo mi si dice è un pericolo, ingerenza, sovranità, pericolo per la democrazia eccetera, io devo segnalare che non è il primo ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa per esempio George Soros, e sì io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli Stati nazionali e nella sovranità degli Stati nazionali questa sì. Però, quando è accaduto mi si è parlato di filantropi".