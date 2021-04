In ogni caso la migliore misura possibile in assoluto per aiutare il tessuto produttivo italiano siano le riaperture immediate, non a maggio, non a giugno e il Governo Draghi che parla di possibili aperture a maggio o addirittura a giugno come se fosse una vittoria e cioè fare esattamente quello che è accaduto lo scorso anno. Non è una vittoria, una vittoria è riaprire domani con protocolli stringenti, chiari, dai quali non si torna indietro e dei quali il Governo si assume la responsabilità.