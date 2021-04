Come lo scorso anno, voglio condividere con voi, il valore di questo gesto che rievoca l'assassinio politico-mafioso di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Una memoria non retorica ma viva, feconda e attuale, soprattutto per i valori forti e gli ideali alti di cui è espressione. L'impegno per l'uguaglianza dei cittadini e la giustizia sociale, la tutela dei diritti dei Lavoratori contro ogni sopruso, l'importanza delle formazioni sociali nelle quali le istanze e le rivendicazioni dei singoli, trovano sintesi e rappresentanza.