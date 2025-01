Palestina, Tajani annuncia missione carabinieri a Rafah

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la partecipazione dell’Italia in una missione europea nel territorio del valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. “Partiranno tutti insieme dall'Italia con un volo delle nostre forze armate. Questo è molto importante, è un impegno europeo, come abbiamo sempre chiesto, e anche un impegno dei nostri carabinieri che sono sempre stati presenti prima a Gerico, per l'addestramento della polizia dell'Autorità Nazionale Palestine”, ha dichiarato il ministro.