É un diritto Costituzionale delle famiglie tutelarsi durante una pandemia, con dichiarazione dello stato di emergenza, decidendo se accettare il rischio di mandare a scuola oppure no visto che esiste una didattica alternativa a quella in presenza che è la didattica a distanza. Tutto ovviamente con criterio, buon senso e senza mai dire che la didattica a distanza è meglio della didattica in presenza, ci mancherebbe.