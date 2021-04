Rampelli: bene Draghi in Parlamento ma Pnrr non potrà essere emendato

Il fatto che oggi, in Parlamento, venga presentato il piano da parte del Presidente del Consiglio è un fatto di assoluto rilievo, fermo restando, le nostre rimostranze che permangono tutte in vita relative al fatto che comunque questo piano si è conosciuto poche ore fa. Non sarà praticamente emendabile e quindi di fatto il ruolo che può svolgere, che sarebbe stato davvero prezioso perché tante teste sono migliori di una testa sola, i contributi che potranno pervenire dal Parlamento saranno limitatissimi.