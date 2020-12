Recovery,Renzi: non barattiamo sì con strapuntini di governo

Noi non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di aggiungi un posto a tavola. Quello che non va bene, signor Presidente del Consiglio, e noi glielo diciamo guardandola negli occhi in faccia, è che ci arrivi nottetempo le due sulla posta certificata dei Ministri un progetto di 128 pagine che deve diventare un emendamento alla legge di bilancio, con una proposta che prevede dei manager con poteri sostitutivi rispetto al governo. 300 consulenti, quando si tagliano 300 parlamentari è la dimostrazione cari colleghi che sia un'idea della politica che io non condivido.