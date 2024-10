Regionali Liguria, si vota il 27 e il 28 ottobre

In palio c'è lo scranno che per nove anni è stato di Giovanni Toti, finito sotto processo con, tra le altre, l'accusa di corruzione. A contendersi la poltrona di Presidente di Regione ci sono nove candidati: Marco Bucci per il centrodestra, Andrea Orlando per il centrosinistra, Alessandro Rosson, appoggiato dalla lista Movimento Indipendenza di Alemanno, Davide Felice della Lista Forza del Popolo, Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, Marco Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori, Nicola Rollando sostenuto dalle liste Per l'Alternativa, Potere al Popolo, PCI, Rifondazione Partito Comunista e Sinistra Europea e Maria Antonietta Cella del Partito Popolare del Nord e Autonomia e Libertà. E poi Nicola Morra per la lista Uniti per la Costituzione. L'apertura dei seggi per eleggere i 31 consiglieri regionali è fissata per il 27 e 28 ottobre e domenica si vota dalle 7:00 alle 23:00, lunedì dalle 7:00 alle 15:00. Il centrodestra, che ha governato negli ultimi 9 anni, ha deciso di tentare la nuova scalata al governo della Regione con la candidatura di Marco Bucci, attuale sindaco di Genova. È sostenuto da sette liste: Alternativa Popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Orgoglio Liguria, Vince Liguria e UDC. Il rivale del centrosinistra è Andrea Orlando, ex Ministro della Giustizia ed esponente DEM, sostenuto dalle liste del Partito Democratico, dall'Alleanza Verdi Sinistra, MoVimento 5 Stelle, Patto Civico Riformista (che comprende anche il simbolo di Azione), Liguri a Testa Alta e Orlando Presidente. Alla fine non si è trovata un'intesa con Italia Viva, +Europa e Partito Socialista Italiano che, in seguito a disaccordi interni alla coalizione, hanno deciso di ritirarsi.