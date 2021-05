L'intonazione del mio partito è quella di sostenere una maggiore riapertura delle attività economiche, naturalmente con senso di responsabilità ed è molto importante che si sia accettato di fare una verifica a metà mese, per ragionare se le misure prese sono efficaci, se possono essere allentate. Il tema per esempio del coprifuoco, insomma, è all'attenzione di tutti e in generale poi c'è il tema delle chiusure che va in qualche modo razionalizzato.