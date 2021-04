Riaperture, scontro in maggioranza su coprifuoco

L'Italia riapre, ma non senza tensioni. Nel Governo ancora scontro sul coprifuoco, con un botta e risposta tra Matteo Salvini da un lato, Enrico Letta e Conte dall'altro. Ultimo segnale delle tensioni, tutte interne alla maggioranza. "Non ha più senso scientifico, medico, sanitario, culturale, morale e sociale, tenere chiusi in casa 60 milioni di italiani, dopo le dieci di sera. Io penso che gli italiani abbiano dimostrato buon senso, rispetto, generosità, solidarietà per più di un anno". E mentre si annuncia una stretta sui controlli serali, Salvini organizza una raccolta firme, una petizione contro un provvedimento del Governo di cui fa parte, sottolinea il Segretario del PD, che all'ex Ministro dell'Interno chiede chiarezza, Salvini decida cosa fare o dentro o fuori. La presa di posizione di Enrico Letta non è rivolta però, solo al Leader leghista, ma a chi nel Centrodestra e tra i Presidenti di Regione, insiste per accelerare sulle riaperture. "Se queste riaperture saranno irreversibili, dipenderà da noi, se avremo comportamenti irresponsabili, faremo come ha fatto la Sardegna". Anche Giuseppe Conte non usa mezzi termini, per criticare le scelte del Leader della Lega. "È intollerabile fingere di essere all'opposizione, al tempo stesso stare al Governo", afferma il neo capo del Movimento 5 Stelle su Facebook. Dall'opposizione Giorgia Meloni va avanti, nella battaglia contro il coprifuoco e sfida Salvini, a sostenere l'ordine del giorno, con il quale Fratelli d'Italia, chiede di abolire la misura. "Il coprifuoco è una misura irragionevole, che devasta la nostra economia, che non ha alcun senso sul piano del contrasto alla pandemia e che chiaramente, incide sulla libertà dei cittadini". Una manifestazione in piazza, con i suoi parlamentari, per protestare contro una norma, definita incostituzionale, poi mercoledì, in Senato, dove si voterà la mozione di sfiducia nei confronti di Speranza, presentata sempre da Fratelli d'Italia.