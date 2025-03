Lei è così. Lei è così, fa riforme senza preoccuparsi delle conseguenze. La sua separazione delle carriere, fatta in questo modo, non fa altro che svelare il vostro desiderio di assoggettare la magistratura al potere politico, la tagliola di 45 giorni sulle intercettazioni ostacola le indagini per reati gravi come l'omicidio, ma non ad esempio, il peculato. Lei, signor Ministro, è diventato l'alfiere del populismo panpenalista. Mettiamolo così. .