Noi abbiamo bisogno di fare una riapertura, e mi permetto di dire, abbiamo bisogno di superare il coprifuoco delle 22.00, perché ci sono delle cose che poi hanno.. bisogna evitare gli assembramenti, che siano le 9.00 di mattina o che siano alle 23.00. Ma bisogna anche cominciare a pensare che il coprifuoco, insomma, ha finito, ha esaurito, nelle zone in cui non c'è l'allerta arancione, non c'è l'allerta rossa naturalmente, ha esaurito la sua funzione.