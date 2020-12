Sala: mi ricandido a sindaco con voglia e responsabilità

Ho sempre sentito il richiamo del dovere, volevo sentire il richiamo dalla volontà, volevo, proprio per dirla molto terra terra, volevo averne voglia. Ero nelle scorse settimane un po' spaventato dalla fatica di 10 anni di lavoro e poi pian piano mi è arrivata questa voglia quindi ho associato appunto il senso della responsabilità, mi sarei ovviamente sentito in grandissimo disagio a non ricandidarmi per il bisogno che c'è a Milano. Ci voleva qualcosa in più in me, è maturato pian piano.