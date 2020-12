Non commento i litigi fra Conte e Renzi, ripeto, tutte le persone con cui mi sono scambiato gli auguri di Natale sono preoccupate per la salute, per il lavoro e per la scuola dei propri figli. Delle beghe fra Conte e Renzi interessa zero a chiunque, se non sono più in grado di governare lo dicano e vadano a casa, punto.