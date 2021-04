Bisogna che ci vacciniamo tutti e bisogna che si vaccinino soprattutto gli operatori della sanità. È inammissibile, secondo me, che possano esserci delle persone che, come lavoro, appunto hanno quello di essere accanto ai malati, che si rifiutano per qualsiasi motivo, di essere vaccinati e penso che il Governo, bene abbia fatto a pensare che se proprio queste persone non vogliono essere vaccinate, non possono essere accanto alle persone che soffrono.