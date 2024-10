Schillaci: Prevenzione unica soluzione

"Dobbiamo quindi incentivare la partecipazione ai programmi di screening in questo ci aiutano gli investimenti del PNRR, siamo potenziando l'offerta sul territorio, la modernizzazione del Sistema Sanitario Nazionale sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo contribuirà a facilitare l'accesso agli screening oncologici. Un sistema universalistico sanitario come il nostro alla lunga non potrà essere sostenibile, se noi non puntiamo sulla prevenzione, se noi non cerchiamo di diminuire i malati e le malate che possono essere affetti da malattie croniche.".