Schlein: sono al fianco dei lavoratori

L'importante per noi è stare a fianco di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale. Il governo sta tagliando, è inaccettabile. I lavoratori si trovano in condizione di non poter fare il loro lavoro, i pendolari non riescono ad arrivare al lavoro in tempo, 120 milioni per il 2025 non sono minimamente sufficienti per un fabbisogno che i sindacati stimano in 1,7 miliardo. C'è stata in mezzo l'inflazione. Così si tagliano anche i servizi ai cittadini. Non è accettabile. Bisogna mettere questi lavoratori in condizione di fare bene il loro lavoro per un servizio pubblico fondamentale.